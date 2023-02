Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Rechtsstreit/Diesel-Fahrzeuge

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Rechtsstreit/Diesel-Fahrzeuge:

"Man muss die PR-Maschinerie der Umweltschützer nicht mögen, aber sie setzen oft etwas durch, was selbstverständlich sein sollte: geltendes Recht. Das war schon bei den Dieselfahrverboten in Innenstädten so. Und es sieht auch im aktuellen Fall wieder so aus. Wenn schon sehr lange über viele technische Einzelheiten der Motorsteuerung und der Thermofenster vor Gericht gestritten werden muss: Könnte es sein, dass die Gesamtlösung nicht so gut gewesen ist für das, was sie eigentlich tun sollte: die Motorabgase im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu reinigen? Damit der Antrieb nicht nur leistungsfähig, sondern auch sauber ist. Das ist das Bitterste an den zahlreichen Verfahren zum Thema. Dass man Volkswagen im Besonderen und der Autoindustrie im Allgemeinen nach dem VW-Abgasskandal 2015 fast alles zutraut. Auch, dass sie eine Software-Lösung gefunden hat, die illegale Tricks durch besonders raffinierte andere Tricks ersetzt. Auf der Strecke bleibt die Umwelt."