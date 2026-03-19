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19.03.2026 05:34:45

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Regierungserklärung/USA

RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zu Regierungserklärung/USA

"Handle klug und bedenke das Ende" - dieser Grundsatz scheint für Donald Trump bedeutungslos. Seine Politik im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran wirkt planlos und brandgefährlich. Die Ziele bleiben nebulös: Regimewechsel, Zerstörung nuklearer Anlagen oder bloße Machtdemonstration? Trump riskiert nicht nur einen Flächenbrand im Nahen Osten, sondern gefährdet auch zentrale Handelsrouten und die Stabilität der Weltwirtschaft. Das ist keine Führung, sondern politischer Leichtsinn mit globalen Folgen. Bundeskanzler Merz hat diese Entwicklung in seiner Regierungserklärung treffend eingeordnet und dabei Ehrlichkeit unter Partnern eingefordert - ein Anspruch, der im aktuellen transatlantischen Verhältnis zunehmend untergraben wird. Trumps Attacken auf die NATO sind Ausdruck dieser Erosion von Verlässlichkeit. Europa darf sich dieser Realität nicht länger entziehen. Wer auf eine Rückkehr zur alten Partnerschaft hofft, verkennt die Lage. Strategische Eigenständigkeit ist überfällig./yyzz/DP/zb

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