RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Streit um Ukraine-Hilfen:

Laut einer YouGov-Umfrage für die "Welt am Sonntag" wollen 49 Prozent der Befragten die deutsche Ukraine-Hilfe kürzen oder einstellen. Wer das fordert, muss sagen, welches Risiko er eingeht. Ein Waffenstillstand wäre ein Gewinn. Naiv wäre die Hoffnung, dass Putin dann auch den Druck auf Europa einstellt. Wer mit Gewalt Gebietsgewinne sichert, hat Grund, weiter auf Gewalt zu setzen. Den Schattenkrieg mit Cyberangriffen, Spionage und Desinformation erleben wir bereits. Die Ukraine verschafft uns mit ihrer Verteidigung Zeit. Wir sind dabei, sie zu verspielen. Trotz der Milliarden für die Bundeswehr dauert es zu lange, bis aus Geld einsatzbereite Verbände werden. Von der zivilen Vorsorge kommt bei den Menschen zu wenig an. Wer weiß, wo er bei einem längeren Stromausfall Hilfe findet? Sind Wasserwerke und Pflegeheime darauf vorbereitet? Deutschland muss der Ukraine weiter beistehen und bei der eigenen Vorsorge endlich Tempo machen./yyzz/DP/mis