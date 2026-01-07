07.01.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Trump/Grönland

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Trump/Grönland:

"Donald Trumps Grönland-Äußerungen sind kein Ausrutscher, sondern Symptom einer Außenpolitik der Drohung und vollendeten Tatsachen. Sein Venezuela-Einsatz zeigt: Provokationen können Gewalt nach sich ziehen und verschieben politische Maßstäbe. Diese Kanonenboot-Politik ersetzt Diplomatie durch militärische Macht. Spielt ein US-Präsident mit Völkerrechtsbrüchen, zersetzt er die regelbasierte Ordnung. Autoritäre wie Putin erhalten eine Blaupause: Macht setzt sich durch, Recht wird Verhandlungsmasse. Grönland macht diese Logik existenziell spürbar. Wird die Insel als Objekt behandelt, das man "braucht" und sich nimmt, trifft das die Menschen vor Ort ins Mark. Europa verlässt sich wider besseres Wissen weiter auf Washington - obwohl wirtschaftlich stark. Aber der Kontinent ist politisch zerstritten. Gleichzeitig stresst Trump die NATO: Droht ein Mitglied einem anderen, wird das Bündnis ausgehöhlt. Europa muss Trump wörtlich nehmen - oder riskiert eine Welt, in der Macht vor Recht geht."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen