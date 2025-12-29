29.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Vertrauenskrise/Koalition

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Vertrauenskrise/Koalition:

"500 Milliarden Euro neue Schulden - offiziell als "Sondervermögen" bezeichnet - markieren eine finanzpolitische Zäsur. Mit dem Fonds wollte die Bundesregierung zu Beginn ihrer Amtszeit die Voraussetzung schaffen, um Infrastruktur zu modernisieren, Investitionsstaus aufzulösen und Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Doch unklar bleibt, welche Projekte tatsächlich finanziert werden, wann sie starten und nach welchen Kriterien entschieden wird. Eine konsolidierte, öffentlich einsehbare Projektliste fehlt bislang. Beobachter warnen, der Fonds könne zur Finanzierung von Wahlversprechen oder zur Stützung löchriger Haushalte missbraucht werden. Kredite in Höhe fast eines Bundeshaushalts sind nur zu rechtfertigen, wenn Transparenz, Zweckbindung und Kontrolle gewährleistet sind. Zu fordern ist deshalb eine digitale, öffentlich zugängliche Übersicht über alle Projekte - mit Volumina, Zeitplänen, regionaler Zuordnung und Verantwortlichkeiten. Transparenz gilt als demokratische Pflicht."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen