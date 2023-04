Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Aus von VfB-Trainer Labbadia

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Aus von VfB-Trainer Labbadia:

"Die Entlassung von Bruno Labbadia als VfB-Trainer passt in das Bild, dass der größte Club im Südwesten seit Jahren abgibt. Schließlich werden die Zeitabschnitte, in denen neue Erfolgsmodelle beim VfB ersonnen und wieder verworfen werden, immer kürzer. Zwar ist der tiefe Fall nicht dem Trainer allein anzulasten, doch der als Feuerwehrmann verpflichtete Coach entpuppte sich schnell als Brandbeschleuniger. Dennoch bleibt der fade Beigeschmack der Stil- und Orientierungslosigkeit an der Vereinsspitze. Dass die Bosse um Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth Labbadia am Sonntag noch einmal das Training leiten ließen, während sie nur wenige Meter entfernt mit potenziellen Nachfolgern telefonierten, ist unwürdig. Dass sie offenbar erst nach der erwartbaren Niederlage bei Union Berlin mit der Suche begannen, planlos. Die zweiwöchige Länderspielpause, die ein neuer Trainer zur Einarbeitung hätte nutzen können, ließen sie verstreichen."/yyzz/DP/he