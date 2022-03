Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Bau neuer Windräder

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Bau neuer Windräder:

"An eindringlichen Warnungen fehlt es nicht. Vor wenigen Tagen erst hat der Weltklimarat die Folgen der zunehmenden Erderwärmung deutlich gemacht. Die Menschheit werde in den nächsten zwei Jahrzehnten unvermeidlich Gefahren und Risiken ausgesetzt sein, die auf den Klimawandel zurückgingen, sagte der Vorsitzende des Wissenschaftlergremiums Hoesung Lee. Die Bundesregierung hat bereits vor der aktuellen Warnung reagiert und ihre Zielvorgaben mit der Abfassung des Koalitionsvertrages erhöht - und sie angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vergangene Woche noch einmal verschärft. Doch was bleibt, ist Ratlosigkeit. So klar die Belege auch sind für die näherrückenden einschneidenden Veränderungen, die das Leben von Milliarden von Menschen bedrohen, so klar ist auch, dass Deutschland seine Klimaziele mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verfehlt."/ra/DP/he