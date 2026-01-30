30.01.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Kritis-Dachgesetz

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Kritis-Dachgesetz:

""Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin" - der alte Spruch steht heute für gefährliche Bequemlichkeit. Nicht Kriegstreiberei ist das Problem, sondern Realitätsverweigerung. Während sich die Sicherheitslage zuspitzt, tun Politik, Verwaltung und Wirtschaft, als ginge sie das nichts an. Vorbereitung? Fehlanzeige. Landräte, Klinikbetreiber, Unternehmer ducken sich weg. Das ist keine Naivität mehr, sondern Fahrlässigkeit. Wer hält die Logistik aufrecht, wenn LKW-Fahrer fehlen? Wer ersetzt Reservisten? Wer versorgt Hunderte Verletzte täglich? Meist lautet die Antwort: niemand. Auch privat herrscht Verdrängung. Notvorräte oder Schutzräume gelten als übertrieben - dabei ist Vorsorge schlicht vernünftig. Und die Politik? Sie redet von Verantwortung, handelt aber nicht. Krisenfestigkeit kommt kaum vor - aus Angst vor unbequemen Wahrheiten. Doch Friedenssicherung beginnt mit Klarheit. Und mit Handeln, bevor es zu spät ist."/DP/jha

