07.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Stahlgipfel im Kanzleramt

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Stahlgipfel im Kanzleramt:

"Beim Stahl geht es nicht nur um Geld - es geht um nationale Sicherheitsinteressen. Die Produktion muss in Deutschland bleiben, aus industriepolitischen, sicherheitspolitischen und strategischen Gründen. Schon heute hängt unser Land in zentralen Bereichen gefährlich stark von internationalen Lieferketten ab: bei Halbleitern, seltenen Erden, Batterierohstoffen und Energie. Diese Abhängigkeiten haben gezeigt, wie verwundbar eine hochentwickelte Volkswirtschaft ist, wenn sie ihre Grundstoffe fremden Mächten überlässt.

Stahl ist kein normales Produkt, sondern das Rückgrat der Industrie. Ohne eigene Werke gibt es keine Panzer, keine Schienen, keine Windräder, keine Werften, keinen Maschinenbau. Wer den Stahl verliert, verliert die Fähigkeit, Wirtschaft und Sicherheit eigenständig zu sichern.

Der Wandel zu klimaneutralem Stahl ist nötig - aber er darf nicht zur Abwanderung führen. Deutschland braucht Investitionen in Wasserstoff, faire Wettbewerbsbedingungen und eine klare Strategie, damit Stahlproduktion und Souveränität im Land bleiben."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen