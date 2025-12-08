|
Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur neuen US-Strategie/Folgen für Europa
RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur neuen US-Strategie/Folgen für Europa:
Europa muss anerkennen, dass die vielbeschworene Wertegemeinschaft mit den USA zur Fassade geworden ist. Die neue US-Sicherheitsstrategie zeigt: Unter Trump zählt nicht mehr das moralische Band, sondern reines Machtkalkül. Washington arbeitet offen daran, Europa zu spalten und seine Demokratien zu schwächen. Der Hinweis, Europa müsse ab 2027 seine Verteidigung selbst tragen, passt ins Bild eines transatlantischen Verhältnisses im Zerfall. Besonders sichtbar wird der Bruch in der Ukraine-Politik: Während Europa Freiheit und Demokratie verteidigt sieht, sprechen die USA nur noch von "strategischer Stabilität" mit Russland - zum Entsetzen Macrons. Europa steht an einer Wegscheide, verharrt aber im Schlafwandel. Es braucht endlich gemeinsame sicherheitspolitische Verantwortung und ein selbstbewusstes, handlungsfähiges Europa. Nur dann wird der Kontinent nicht zum Opfer globaler Erschütterungen, sondern zum Architekten seiner eigenen Sicherheit./yyzz/DP/mis
