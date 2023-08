Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Rolle von Boris Pistorius

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Rolle von Boris Pistorius:

"Soldaten sind von ihrem obersten Boss, Verteidigungsminister Boris Pistorius, regelrecht begeistert. Denn der Sozialdemokrat tritt unprätentiös auf. Er bringt echtes Interesse mit. Allzu ungern erinnert man sich in der Truppe an die Vorgängerinnen. Nach diesen Vorgängerinnen könne jeder Politiker glänzen, sagen Kritiker. Sie verkennen aber, dass der Niedersachse in der Sache knallhart agiert. Entschieden werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei, sagt er. Die eigentliche Bewährungsprobe aber wartet auf Pistorius, wenn er in der Finanzplanung der kommenden Jahre jenes Ziel absichern will, auf das sich die Nato-Staaten geeinigt haben. Sie wollen zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. Harte Verteilungskämpfe, vor allem in der eigenen Partei, sind für Pistorius vorgezeichnet."/yyzz/DP/he