Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zur Einfamilienhaus-Debatte

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zur Einfamilienhaus-Debatte:

"Am Eigenheim hängen in Deutschland ähnlich starke Emotionen wie am Auto. Das erklärt die Heftigkeit der Debatte in den vergangenen Tagen. Doch beim Blick auf bundesdeutsche Realitäten fällt auf: Der Traum vom eigenen Haus lebt, aber zu ihm haben sich andere Wohnwünsche gesellt. Diese gilt es gegen andere Belange abzuwägen. Das ist aber bereits landauf, landab möglich. Gemeinderäte können entscheiden, welche Art der Bebauung sie für ihren Ort als sinnvoll erachten. Dass die Grünen Eigenheime eher skeptisch betrachten, ist kein Geheimnis. Selbstverständlich verbraucht ein Haus für eine Familie mehr Fläche, mehr Energie und mehr Baustoff als wenn man gleich für mehrere baut. Man muss den Wunsch nach einem eigenen Haus also in Einklang bringen mit anderen Gütern. Die Verantwortung dafür liegt bereits da, wo sie hingehört: in den Gemeinden. Warum nicht neben Reihenhäuser neue Wohnformen bauen - etwa für Ältere, die nicht allein leben wollen? Verbote sind Unsinn, Kreativität ist die Lösung."