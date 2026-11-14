14.11.2026 11:19:38

Pressestimme/'Sme': US-Politik unter Trump schadet dem Weltklima

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Zur UN-Klimakonferenz in der Türkei und der Politik der USA unter Präsident Donald Trump schreibt die slowakische Tageszeitung "Sme" am Samstag:

"Trump boykottiert nicht nur die Klimakonferenz, sondern alle globalen Anstrengungen zur Beschränkung des Klimawandels. Bereits zum zweiten Mal hat er die USA aus dem Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015, in dem sich die Unterzeichner der UN-Rahmenvereinbarung verpflichteten, die Erderwärmung auf rund 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, herausgeholt. (...)

Der Führer jenes Landes, das historisch der größte Produzent von Treibhausgasen ist und auch gegenwärtig der zweite hinter China, sabotiert die Anstrengungen der Menschheit, den Mist aufzuräumen, an dessen Entstehung die USA den größten Anteil haben.

Und so sieht es danach aus, dass diese Anstrengungen scheitern. Die UN (...) haben im September bestätigt, dass das Überschreiten der in Paris festgelegten Ziele bereits "unvermeidlich" sei. Dieses kollektive Versagen hat mehrere Ursachen. Trump ist aber eine der hauptsächlichen."/ct/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen