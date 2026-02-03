Pressestimme: 'Stern' zu Forderungen Union/Teilzeit/Zahnarztbesuche

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Forderungen Union/Teilzeit/Zahnarztbesuche:

"Der Größe der Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, wird diese Art der Debattenführung nicht gerecht. Denn es ist Augenwischerei, dass sich mit einem dieser beiden Vorschläge tatsächlich etwas zum Besseren wenden würde. Dass die Wirtschaft lahmt, hängt vor allem zusammen mit der maroden Infrastruktur, den fehlenden Innovationen und den hohen Energiepreisen - und natürlich mit dem geradezu hinterwäldlerischen Stand der Digitalisierung . Hier wären Politik, Verwaltung und Unternehmen gefordert. (.) Was also ist das Kalkül? Die ständig neuen Forderungen dürften an einen bestimmten Schlag Unternehmer gerichtet sein. Und sie sind der verzweifelte Versuch, zu kaschieren, dass der von der Union angekündigte Wirtschaftsaufschwung bislang ausfällt."/yyzz/DP/nas