Pressestimme: 'Stern' zu Forderungen Union/Teilzeit/Zahnarztbesuche

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Forderungen Union/Teilzeit/Zahnarztbesuche:

"Der Größe der Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, wird diese Art der Debattenführung nicht gerecht. Denn es ist Augenwischerei, dass sich mit einem dieser beiden Vorschläge tatsächlich etwas zum Besseren wenden würde. Dass die Wirtschaft lahmt, hängt vor allem zusammen mit der maroden Infrastruktur, den fehlenden Innovationen und den hohen Energiepreisen - und natürlich mit dem geradezu hinterwäldlerischen Stand der Digitalisierung. Hier wären Politik, Verwaltung und Unternehmen gefordert. (.) Was also ist das Kalkül? Die ständig neuen Forderungen dürften an einen bestimmten Schlag Unternehmer gerichtet sein. Und sie sind der verzweifelte Versuch, zu kaschieren, dass der von der Union angekündigte Wirtschaftsaufschwung bislang ausfällt."/yyzz/DP/nas

ATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

