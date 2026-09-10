10.09.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Stern' zu Lehren aus der Generaldebatte

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Lehren aus der Generaldebatte:

"Die AfD sieht sich nach ihrem Wahlergebnis bestätigt - auch in ihrer Wut, ihrem Hass, der sich gegen Institutionen und Minderheiten richtet. (...) Die Rede des Kanzlers ist nicht schlecht. Er verteidigt seine Bilanz, leidenschaftlich, teils regelrecht emotional. Er gesteht Fehler ein, übt Selbstkritik, macht aber auch klar, dass er den grundsätzlichen Kurs der Regierung für richtig hält, für alternativlos. Wie viel Sachsen-Anhalt verändert hat, zeigt sich daran, welch großen Teil Alice Weidel in der Rede des Kanzlers einnimmt. (...) Ob das klug ist? (...) Unaufhörlich, unüberhörbar, hasserfüllt und hämisch pöbeln die Abgeordneten der AfD (...). Wie anders klingen alle anderen Rednerinnen und Redner. Sie kritisieren, auch hart, sie werfen vor, aber sie verzichten darauf, der anderen Seite finstre Absicht zu unterstellen."/yyzz/DP/nas

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