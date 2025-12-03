Pressestimme: 'Stern' zum Rentenpaket

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Rentenpaket:

(.) Natürlich muss es grundlegende Reformen geben. Die Zusage dafür gibt es jetzt. Die SPD sollte (bei allen Fehlern, die der Union unterlaufen sind) ihr Beharren auf dem unveränderten Gesetzesentwurf auch deshalb nicht zu sehr feiern. Ihr Sieg ist teuer erkauft. Man muss sagen: viel zu teuer. Denn Bevölkerung, Sozialdemokraten und politisches System zahlen einen dreifachen Preis dafür. (.) War es das alles wert? Nein. Es wäre für die Sozialdemokraten keine Niederlage gewesen, das neue Rentengesetz um eine Formulierung zu ergänzen, wonach die Zeit ab 2031 grundsätzlich von der Rentenkommission geregelt wird. Festlegungen für die Zukunft sollten ohnehin dort getroffen werden. (.) Die Koalition muss im kommenden Jahr beweisen, dass sie doch zu grundlegenden Reformen in der Lage ist. Daran hängt ihr Schicksal. Daran hängt bei immer mehr Menschen im Land der Glaube an die Regelungskraft der Demokratie./yyzz/DP/mis