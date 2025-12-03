XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 05:34:41

Pressestimme: 'Stern' zum Rentenpaket

HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Rentenpaket:

(.) Natürlich muss es grundlegende Reformen geben. Die Zusage dafür gibt es jetzt. Die SPD sollte (bei allen Fehlern, die der Union unterlaufen sind) ihr Beharren auf dem unveränderten Gesetzesentwurf auch deshalb nicht zu sehr feiern. Ihr Sieg ist teuer erkauft. Man muss sagen: viel zu teuer. Denn Bevölkerung, Sozialdemokraten und politisches System zahlen einen dreifachen Preis dafür. (.) War es das alles wert? Nein. Es wäre für die Sozialdemokraten keine Niederlage gewesen, das neue Rentengesetz um eine Formulierung zu ergänzen, wonach die Zeit ab 2031 grundsätzlich von der Rentenkommission geregelt wird. Festlegungen für die Zukunft sollten ohnehin dort getroffen werden. (.) Die Koalition muss im kommenden Jahr beweisen, dass sie doch zu grundlegenden Reformen in der Lage ist. Daran hängt ihr Schicksal. Daran hängt bei immer mehr Menschen im Land der Glaube an die Regelungskraft der Demokratie./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:12 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen