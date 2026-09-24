24.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Andreas Scheuer

STRAUBING (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt" und "Landshuter Zeitung" zum Prozess um Andreas Scheuer:

"Fehler passieren überall, auch in der Politik. Aber die Politik hat auch im eigenen Interesse dafür zu sorgen, dass grob fahrlässiges und zudem höchst kostspieliges Handeln wie im Fall Scheuer definitiv der Vergangenheit angehört. Ein Bundestagsbeschluss, welcher der Justiz erlaubt, in einem solch schwerwiegenden Fall unmittelbar einzugreifen, wäre einfach nur gut für das politische Klima."/yyzz/DP/men

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