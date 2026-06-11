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11.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Belfast
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Ausschreitungen/Belfast:
"Doch nicht nur die Gewaltspirale wiederholt sich nun, auch die Reaktion der Politiker in Großbritannien bleibt gleich. Die Ausschreitungen werden verurteilt, die Täter sollen identifiziert und vor Gericht gebracht werden, die Bevölkerung wird zur Ruhe aufgerufen. (.) Aber das reicht offensichtlich längst nicht mehr. Denn während Politik und Polizei noch um Kontrolle ringen, wird von Rechtsaußen schon die nächste Erzählung lanciert. Die Bilder werden brutaler. Der Zeitraum zwischen Tat, Empörung und Ausschreitungen wird immer kürzer. (.) Nicht nur die Gewalt erschüttert, sondern der Eindruck, dass die Politik schlicht und einfach keine Maßnahmen findet, um sie zu stoppen, obwohl sich die Muster wiederholen."/yyzz/DP/men
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