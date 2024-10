Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu CSU-Parteitag

LANDSHUT/STRAUBIUNG (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu CSU-Parteitag:

Es hat schon CSU-Parteitage unter weitaus schwierigeren Rahmenbedingungen gegeben als denjenigen, unter denen sich die Delegierten an diesem Freitag und Samstag in Augsburg treffen. (...) Parteivize und Europapolitiker Manfred Weber etwa bezweifelt, dass in der strikten Absage an eine Zusammenarbeit mit den Grünen der Weisheit letzter Schluss liegt. (...) Aber mit seiner Kritik ist Weber kein Vertreter einer so verschwindenden Mindermeinung. Schon vor der Landtagswahl 2023 fragten sich einige, ob der von vornherein verkündete Ausschluss jedweder Zusammenarbeit mit den Grünen dazu führe, dass die CSU an die Freien Wähler gekettet werde. Vor der Bundestagswahl 2025 stellt sich eine ähnliche Frage. Wenn Söder der Union eine Koalition mit den Grünen verbieten will, dann käme als wahrscheinlicher Koalitionspartner nur die SPD infrage. Jetzt wird gemunkelt, der CSU-Chef wolle die Union womöglich an die SPD "ketten"./yyzz/DP/mis