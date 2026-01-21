Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Davos

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Davos:

Ursula von der Leyen beschwört strategische Souveränität und europäische Einigkeit, doch die Vielstimmigkeit der Staats- und Regierungschefs zeigt, dass die Europäer weit davon entfernt sind, an einem Strang zu ziehen. So tritt Emmanuel Macron Trump mit dem Selbstbewusstsein der Grande Nation entgegen, während Bundeskanzler Friedrich Merz sich eher defensiv äußert und andere Länder erkennen lassen, dass sie nicht bereit sind, im Kampf um Grönland zum Äußersten ("Bazooka") zu gehen. Kein Wunder, dass Trump meint, die EU werde schon einknicken, wenn er bloß genug Druck aufbaut und die Europäer spaltet./yyzz/DP/mis