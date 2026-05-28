28.05.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Kanzlertausch

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Kanzlertausch:

"Wer jetzt schon die Personalfrage stellt, verkennt die politische Realität: Regieren in einer Koalition bedeutet schlichtweg Kompromiss und Reibung. Merz agiert vielleicht nicht immer glücklich und vergaloppiert sich bisweilen verbal. Doch er muss sich mit einer SPD arrangieren, die zentrale Reformvorhaben regelmäßig ausbremst oder sich - Stichwort "Niemand wandert in die Sozialsysteme ein" - in Realitätsverweigerung flüchtet. (...) Wer jetzt an Merz' Stuhl sägt, riskiert, die Partei und das Land weiter zu spalten. Zumal die Probleme nicht mit einem neuen Türschild im Kanzleramt verschwinden. Das unterstreicht das Gutachten der Wirtschaftsweisen. Die Diagnose ist klar: Deutschlands Wirtschaft braucht dringend mehr Dynamik, weniger Bürokratie, verlässliche Energiepolitik und echte Reformen bei Arbeit, Steuern und Sozialstaat. Darauf muss sich die politische Debatte konzentrieren."/yyzz/DP/men

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