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20.08.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Mini-Akw-Idee/FDP
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Mini-Akw-Vorschlag:
"Weltweit sind die bisherigen Erfahrungen mit Mini-Atomreaktoren eher durchwachsen, es könnte Jahrzehnte dauern, bis die Technik reif für die Massenproduktion ist, nur dann wäre der damit gewonnene Strom konkurrenzfähig. Deutlich besser sind die Aussichten, die deutsche Energieversorgung durch intelligente Kombination von erneuerbaren Quellen mit Gaskraftwerken, neuer Speichertechnologie und leistungsfähigen Stromtrassen zukunftssicher zu machen. Hinter den Mini-Meilern stehen viel zu viele Fragezeichen - auch die FDP wird die Debatte aus der Vergangenheit nicht zurück in die Zukunft führen."/yyzz/DP/stw
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