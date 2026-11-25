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25.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Pflegereform
LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Pflegereform:
Im Mittelpunkt stehen die pflegenden Angehörigen. Deren Rolle kann man eigentlich gar nicht überschätzen. (...) Zwar hat die Bundesregierung Kürzungen bei den Rentenbeiträgen der pflegenden Angehörigen zurückgenommen, bei der Verhinderungspflege soll aber weiter gespart werden. (...) Bei ihren Auszeiten zu kürzen, wäre kurzsichtig. Fallen sie wegen Überlastung aus, wird es am Ende für alle teurer. Darüber sollten die Abgeordneten nachdenken. Angesichts des demografischen Wandels werden die Angehörigen in Zukunft dringender gebraucht denn je./yyzz/DP/mis
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