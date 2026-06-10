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10.06.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Reform-Gipfel
STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Reform-Gipfel/Kanzleramt:
"Niemand sollte mit der inneren Gewissheit teilnehmen, allein seine Vorstellungen könnten zum Ziel führen. In einer Lage, in der so vieles rundherum herausfordert - Krieg in der Ukraine und in Nahost, Trumps irre Zollpolitik, Chinas aggressive Handelspolitik, Sorge um die Energieversorgung - muss ein Zusammenwirken aller wirtschaftlichen und politischen Kräfte erfolgen. Das bisherige Gegeneinander ist Teil der Misere, die wir derzeit auf dem Feld der Wirtschaft erleben."/yyzz/DP/men
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