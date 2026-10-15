Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Regierungserklärung

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU):

"Mit Blick auf die nächste Generation wurde eine Leerstelle sichtbar. Friedrich Merz will die Welt von morgen mitgestalten, fordert für den nächsten EU-Haushalt aber massive Kürzungen. Das muss kein Widerspruch sein: Nicht jeder zusätzliche Euro ist gut angelegt. Doch wer Generationengerechtigkeit zum Maßstab macht, muss erklären, welche Investitionen heute nötig sind, damit morgen nicht wieder für Versäumnisse bezahlt werden muss. Bürokratieabbau allein beantwortet diese Frage nicht."/yyzz/DP/men