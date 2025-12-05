05.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Steuerentlastungen

STRAUBING (dpa-AFX) - Die Zeitungen "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Steuerentlastungen:

"Steuern werden also teilweise gesenkt, aber es profitieren doch zu wenige, um von einer großen Entlastung zu sprechen. Menschen mit geringem Einkommen haben kaum etwas davon, denn sie kämpfen mit Preisen für Strom und Gas oder Öl, sie bemerken die Inflation beim täglichen Einkauf, weil Nahrungsmittel viel teurer geworden sind und ins Wirtshaus gehen sie schon gar nicht mehr. (...) Fest steht vor allem, dass Deutschland unbedingt mehr Wirtschaftswachstum braucht, dies ist die Voraussetzung dafür, dass es den Bürgern besser geht. (...) Wenn die Regierung den einen hilft, muss sie den anderen auch erklären, warum die nicht auch profitieren sollen."/yyzz/DP/men

