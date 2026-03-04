Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Iran-Krieg

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Iran-Krieg:

"Kanzler Friedrich Merz und die Bundesregierung haben zwar betont, dass wir Europäer mit dem Angriff auf den Iran nichts zu tun haben, aber eine richtige Distanzierung sieht anders aus. (...) Aber was ist die Konsequenz daraus, wenn ein Handelsboykott nicht funktioniert? Was, wenn Diplomatie nichts bringt? (...) Die unbequeme Frage für uns lautet nicht, ob wir uns selbst die Hände schmutzig machen sollten, sondern: Unterstützen wir die Mullahs vielleicht sogar, eben weil wir selbst mit unterlassener Hilfestellung nichts unternehmen? 'Etwas unternehmen' aber heißt hier Bomben und Krieg. Ist das unser Weg? (.) Das ist illusorisch. Vielleicht ist ein Militärschlag gegen das Regime effektiver, aber man muss weiterhin versuchen, die Opposition im Iran zu unterstützen - das ist das, was wir mit unseren Partnern leisten können."/yyzz/DP/stw