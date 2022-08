Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Konsumklima

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Konsumklima

Eine der typischen Charaktereigenschaften der Deutschen sei das Schwarzsehen und das genetisch verankerte Defizit an Optimismus, heißt es im Ausland immer wieder. Beides hat derzeit wieder Hochkonjunktur. Die im Klagen geübten Wirtschaftsverbände übertreffen sich beim Prognostizieren eines düsteren Herbst und Winter hierzulande. (...) Es wäre allerdings schon einiges damit getan, wenn sich die Deutschen durch ihre Jammerei nicht selbst in den Abgrund ziehen und mehr Gelassenheit (nicht zu verwechseln mit Leichtsinn!) an den Tag legten. Denn dieses Jammern und Wehklagen vollzieht sich immer noch auf recht hohem Niveau. Man muss nur einmal in den Osten Europas schauen./ra/DP/zb