02.01.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Wirtschaftslage
LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Wirtschaftslage
Wer die Investitionen in die wirtschaftliche Tätigkeit fördern will, der muss die Voraussetzungen für erfolgreiches Wirtschaften schaffen. Das bedeutet die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, soweit dies im staatlichen Rahmen möglich ist, nämlich durch niedrigere Arbeitskosten (Arbeitszeitregelung), Senkung der Steuerbelastung und billigere Energie. Hinzu kommt noch eine Reform der Sozialversicherungen, um langfristig Klarheit über die Belastungen auf dieser Seite zu bekommen./yyzz/DP/zb
