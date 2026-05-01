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01.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt' zu Tag der Pressefreiheit
STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt" zu Tag der Pressefreiheit:
"Das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden, das bekommen nicht nur, aber auch die Medien zu spüren. Sich deswegen jetzt zum Tag der Pressefreiheit an diesem Sonntag in die Schmollecke zu verziehen, wäre allerdings die falsche Reaktion. Verloren gegangenes Vertrauen kann zurückgewonnen werden - durch Journalisten, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, sich ihre Unabhängigkeit bewahren und sich Kritik an ihrer Arbeit stellen. Alles andere freut am Ende doch nur die Möchtegern-Autokraten hierzulande und die tatsächlichen Autokraten weltweit."/yyzz/DP/nas
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