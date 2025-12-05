|
05.12.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Bärbel Bas/Klassenkampf
STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Bärbel Bas/Klassenkampf:
"Dass sich die Arbeitsministerin auf dieses Niveau begibt, indem sie sich die "Herren in Maßanzügen und bequemen Sesseln" vorknöpft, ist - auch wenn sie als SPD-Chefin vor Juso-Publikum agiert - unklug. Klassenkampf-Rhetorik hatte bisher zumindest in Gewerkschaftskreisen eine Funktion wie die martialische Sprache im Fußball - kaum jemand wollte wirklich auf die Barrikaden steigen. Wenn sich aber, wie es sich verstärkt zeigt, tatsächlich ein Klassenkampf-Gefühl breit macht, das eine Wut auf alles Staatliche mit sich bringt, dann wird es gefährlich. Demokratie ist zerbrechlich."/yyzz/DP/men
