08.01.2026 05:34:18

Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Dax auf Rekordhoch

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu Dax auf Rekordhoch:

"Dass der Leitindex immer neue Rekorde ansteuert, während die deutsche Wirtschaft in Sack und Asche geht - an diese scheinbare Perversion hatte man sich schon gewöhnt. Doch sie hat altbekannte Gründe: Insbesondere machen die Dax-Unternehmen ihre Gewinne vor allem im Ausland, und die Anleger erwarten für die nächsten Jahre immense staatliche Ausgaben sowohl in die Infrastruktur als auch in Rüstung. Zudem löst der digitale Umbau der Wirtschaft in Richtung KI weltweit enorme Investitionen aus. Last not least ist da Donald Trumps strikt auf die wohlhabenden Amerikaner ausgerichtete Politik, die die US-Märkte mehr befeuert als irritiert. Er wird auch dafür sorgen, dass die Notenbank Fed die Leitzinsen weiter senkt. Zweifelsohne gibt es viele Risiken für Anleger, doch alle warnenden Stimmen verhallen gerade folgenlos. Wachsam zu bleiben empfiehlt sich in jedem Fall."/yyzz/DP/men

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt abrutscht, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

