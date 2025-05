Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Merz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Merz:

"Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung auf etwas gesetzt, an dem es in Deutschland zu oft mangelt: Zuversicht. "Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen", sagte er. Damit liegen vor Deutschland anstrengende Jahre, die mit Einschnitten für den Einzelnen und die gesamte Gesellschaft verbunden sein können. Das muss den Menschen im Land auch jemand schonungslos sagen - und nicht nur versteckt oder gedämpft. Diese Chance hat Merz in seiner ersten Regierungserklärung jedenfalls vorerst verpasst. Merz' Versprechen an die junge Generation, man werde finanziell keine Politik auf ihre Kosten machen, ist im Programm der schwarz-roten Koalition nirgends überzeugend hinterlegt."/DP/jha