Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Merz' Brief zu Wirtschaftsreformen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Merz' Brief zu Wirtschaftsreformen:

"In der Wirtschaftspolitik setzt er den kommunikativen Stil fort, den er vor seiner Zeit als Kanzler pflegte. Das Prinzip Merz besteht darin, durch vehement vorgetragene Forderungen den öffentlichen Diskurs zu verändern und so den Raum für Veränderungen zu erweitern. In der Opposition war er damit erfolgreich. Doch nun richten sich die von Merz geweckten Erwartungen an ihn selbst. Die echte Kunst eines Kanzlers ist, Mehrheiten für schmerzhafte Veränderungen Stück für Stück zu organisieren, auch in schwierigen Regierungskonstellationen. Gerne auch hinter den Kulissen. Merz muss nun zeigen, ob er diese Kunst beherrscht."/yyzz/DP/nas