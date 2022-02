Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Öffnungen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Öffnungen:

"Es mutet noch ein bisschen gespenstisch an: Die Ministerpräsidenten-Konferenz beschließt weitgehende Öffnungen. Und das, während die Corona-Inzidenz noch immer über 1400 liegt. Aber nun ist klar, dass die Omikron-Variante weder unsere Intensivstationen noch die kritische Infrastruktur überlastet, Lockerungen sind also begründbar. Es ist nicht so, dass mit dem Abklingen von Omikron weitere Wellen ausgeschlossen sind. Durchweg rechnen Forscher mit weiteren Virus-Varianten und anhaltender Saisonalität der Ausbreitung. Manche Szenarien klingen alles andere als erfreulich. Die Öffnungsdebatten darf diesen Zusammenhang nicht vernebeln: Die Impfungen sind Grundlage der Öffnungsstrategie und nicht Teil des restriktiven Corona-Kurses. Klar ist auch, dass in Zukunft die Eigenverantwortung neu herausgefordert ist. Das Ende der restriktiven staatlichen Eindämmungspolitik ist kein Freibrief für Achtlosigkeit."/yyzz/DP/nas