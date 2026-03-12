|
12.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Regulation der Ölpreise
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Regulation der Ölpreise:
"Somit signalisiert die Bundesregierung dem gepeinigten Autofahrer: Wir haben verstanden! Das ist lobenswert, weil es im Vergleich der heiß diskutierten Vorschläge die effektivste Maßnahme zu sein scheint, um zumindest den irren Preissprüngen tagsüber Einhalt zu gebieten und mehr Transparenz herzustellen, ohne den Wettbewerb außer Kraft zu setzen. (.) Allerdings sollte sich kein Autofahrer zu früh freuen: Die Einigung der Regierung bedeutet keinesfalls, dass die Spritpreise rasch auf ein verträgliches Niveau sinken. Eine Gesetzesreform dauert - ob sie in der aktuellen Iran-Krise noch wirkt, ist unklar. Es wird lediglich der in Deutschland gewährte Freiraum der Ölmultis für künftige Abzocke eingeschränkt."/yyzz/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.