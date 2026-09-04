04.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Wahl in Sachsen-Anhalt

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Wahl in Sachsen-Anhalt:

"Die fatale Wahl in Sachsen-Anhalt wird der Republik so oder so Kalamitäten bescheren. Falls die AfD künftig in Magdeburg regieren sollte, wäre ihr Triumph Schrecken und Schande für alle, die das Grundgesetz ehren - eine Zäsur der Demokratie in Deutschland, aber auch für die Partei selbst. Ihre vollmundigen Versprechungen wären einem Realitätsschock ausgesetzt: Das beginnt mit der Frage, ob sie überhaupt über kompetentes Personal verfügt, um auch nur ein kleines Land zu führen - und endet bei ihren begrenzten Möglichkeiten. Auch für die AfD ist die Fallhöhe groß. Falls sie an der erstrebten Machtergreifung scheitert, steht den übrigen Parteien ein Stresstest bevor. Das gilt vor allem für die CDU: Die Mission, der AfD den Zugang zu den Schalthebeln der Macht zu verbauen, droht die Kanzlerpartei zu zerreißen. Das liegt einerseits am Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018, der eine Zusammenarbeit mit der AfD wie auch mit den Linken ausschließt - zum anderen aber an der wachsenden Zahl der Brandmauer-Verächter im eigenen Lager."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen