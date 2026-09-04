Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Wahl in Sachsen-Anhalt

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Wahl in Sachsen-Anhalt:

"Die fatale Wahl in Sachsen-Anhalt wird der Republik so oder so Kalamitäten bescheren. Falls die AfD künftig in Magdeburg regieren sollte, wäre ihr Triumph Schrecken und Schande für alle, die das Grundgesetz ehren - eine Zäsur der Demokratie in Deutschland, aber auch für die Partei selbst. Ihre vollmundigen Versprechungen wären einem Realitätsschock ausgesetzt: Das beginnt mit der Frage, ob sie überhaupt über kompetentes Personal verfügt, um auch nur ein kleines Land zu führen - und endet bei ihren begrenzten Möglichkeiten. Auch für die AfD ist die Fallhöhe groß. Falls sie an der erstrebten Machtergreifung scheitert, steht den übrigen Parteien ein Stresstest bevor. Das gilt vor allem für die CDU: Die Mission, der AfD den Zugang zu den Schalthebeln der Macht zu verbauen, droht die Kanzlerpartei zu zerreißen. Das liegt einerseits am Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018, der eine Zusammenarbeit mit der AfD wie auch mit den Linken ausschließt - zum anderen aber an der wachsenden Zahl der Brandmauer-Verächter im eigenen Lager."/DP/jha