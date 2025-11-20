Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu weiterer Verzögerung von Stuttgart 21

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu weiterer Verzögerung von Stuttgart 21:

"Aufgeben kann man getrost die Hoffnung, dass die Bahn aus dem Termindebakel etwas lernt. Die Projektpartner bis zum Schluss im Glauben zu lassen, dass dieses Mal nun aber wirklich die zeitliche Prognose belastbar sei, nur um sie dann doch wieder kurzfristig und handstreichartig einzukassieren - gerade so, als ob die Gründe für die Verzögerungen gleichsam vom Himmel gefallen seien -, ist ganz schlechter Stil. Eines ist gewiss: Die Hiobsbotschaft von der Verzögerung ist ein schwarzer Tag für Stuttgart und für alle Bahnfahrer in der Stadt, in der Region und darüber hinaus."/DP/jha