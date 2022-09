Pressestimme/'Stuttgarter Nachrichten' zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht:

"Sozialminister Manfred Lucha lockert die Nachweispflicht für die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Heimen und Kliniken, die - man muss es so sagen - angesichts einer fehlenden allgemeinen Impfpflicht ohnehin ein Rohrkrepierer war. Die Landesregierung schwenkt zu Recht ein auf einen moderaten, liberaleren Coronakurs. Sie sollte da auch auf die nächste Protestfront achten, die sich ab Oktober in den Heimen und Krankenhäusern wegen Corona aufbauen könnte. Die vom Bund vorgeschriebenen Test- und Maskenpflichten werden dort als unfair und überzogen beschrieben. Auch auf diesem Feld wird man vermutlich nachjustieren müssen."/ra/DP/jha