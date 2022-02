Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Olympia-Bilanz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Olympia-Bilanz:

"Schon vor der Coronakrise fehlte es dem deutschen Sport an Talenten, die bereit sind, für eine Karriere viel zu opfern, es fehlte an kompetenten Trainern und Ehrenamtlichen. Und die Pandemie hat diese missliche Lage noch verschärft. Bereits im ersten Jahr verloren die Sportvereine 800 000 ihrer 27 Millionen Mitglieder, die Konkurrenz der digitalen Medien und Spiele ist gewaltig. Vorbilder im Spitzensport könnten helfen, Orientierung zu geben. Umso wichtiger wäre, dass es nicht nur im Eiskanal glatt läuft. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist sich der Schwere dieser Aufgabe bewusst, ob er die richtigen Mittel findet, ist fraglich. Zuletzt beschäftigte sich der DOSB in einer veritablen Führungskrise vor allem mit sich selbst, und auch sonst geht es zuvorderst um Strukturen, Bürokratie und Potenzialanalysen."/ra/DP/jha