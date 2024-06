Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Wahrnehmung von Israel und Hamas

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten' zur Wahrnehmung von Israel und Hamas:

"Die nicht nur in arabischen Ländern gern geglaubte Propaganda der Terroristen zeigt Wirkung. Ebenso ein widerwärtiger Antisemitismus, dessen woke Variante sich gerade an deutschen und amerikanischen Universitäten ausschleimt. Selbst die UNO macht Stimmung. Zwar enthält ihr Kriegsverbrechen-Report vom 27. Mai viel Wahres über beide Konfliktparteien. Aber er schweigt dazu, wie systematisch die Hamas die Bevölkerung als Schutzschild missbraucht. Israels Regierung hat mit ihrem rüden Vorgehen Anteil an dieser Verschiebung weltweiter Wahrnehmung. Doch es bleibt die Hamas, die diesen Krieg entfesselt hat und befeuert. Das auszublenden ist so, als wollte man die Geschichte des Zweiten Weltkriegs auf das entsetzliche Leid so vieler Deutscher reduzieren. Also abwegig."/yyzz/DP/ngu