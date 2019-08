Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Alexa

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Alexa:

"Dass Apple, Google und Amazon die Gespräche mit ihren digitalen Sprachassistenten Siri, Assistant und Alexa auch als Transkript von Menschen auswerten ließen oder noch lassen, ist seit Monaten bekannt. Die Künstliche Intelligenz ist noch lange nicht so weit, dass sie ohne menschliche Mithilfe auskommt. Auch die Art und Weise, wie Amazon die Unterhaltung mit Alexa auswerten lässt, überrascht aus marktwirtschaftlicher Sicht kaum: Die Arbeit wurde in Niedriglohnländer ausgelagert - teils in Heimarbeit, um Miete zu sparen. Und doch ist das alles nicht normal, sondern ein Skandal für diejenigen, die auf Privatsphäre und Daten-Selbstbestimmung Wert legen."