Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Alkoholverbot an Bahnhöfen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Alkoholverbot an Bahnhöfen:

"Die Durchsetzung des Alkoholverbots ist schwierig. Um eine Gruppe von Fußballfans, die auf dem Weg Richtung Stadion sind, am Trinken zu hindern, müsste ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz sein. Personal, das die Bundespolizei nicht hat. Kein Wunder also, dass auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) noch Fragen hat. Selbst bei Einzelpersonen ist die Kontrolle nicht einfach. Dazu müssten an allen 5.400 Bahnhöfen fast rund um die Uhr Sicherheitsbeamte oder Polizisten präsent sein. Und das Verbot verhindert auch nicht, dass bereits Betrunkene den Bahnhof betreten."/DP/jha