Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Antisemitismus in Deutschland

STUTTGART (dpa-AFX) "Stuttgarter Zeitung" zu Antisemitismus in Deutschland:

"Mancher in Deutschland macht es sich gerne leicht, indem er mit dem Finger so vehement auf den migrantischen Antisemitismus zeigt, weil etwas Entlastendes in diesem Verweis steckt. Das Virus des Antisemitismus hat Deutschland nie ganz verlassen. Es gab ihn auch vor der verstärkten Zuwanderung. Es gibt ihn in der altbekannt-unerträglichen rechtsextremen Variante. Es gibt ihn in links-intellektueller Ausprägung sogar zweifach: in der sozusagen klassischen Spielart, Israel pauschal als Unterdrücker-, gar Apartheidsstaat darzustellen. Und es gibt ihn in skandalöser Weise in der vermeintlich linken akademischen Welt, wo sich der Antisemitismus in den Mantel einer intellektuell havarierenden Kolonialismustheorie kleidet, die Zionismus mindestens in die Nähe von Rassismus rückt. Aber es gibt ihn eben nicht nur an den gesellschaftlichen Rändern. In der Pandemie zeigte sich, wie sehr Kreise, die sich selbst als bürgerlich betrachten, anfällig sind für Verschwörungstheorien, die fast immer antisemitisch unterlegt sind."/yyzz/DP/he