Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Börsengang von SpaceX

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Börsengang von SpaceX:

"Was zählen die althergebrachten Bewertungsmaßstäbe von Börsenanalysten? Bei aller Unberechenbarkeit plant Elon Musk seinen Erfolg sehr strategisch. Von Rückschlägen lässt er sich nicht aufhalten. Hauptsache, die Richtung stimmt - und dafür braucht er Unmengen an Geld. Aber wehe, wenn diese teils irrationale Welle der KI-Begeisterung bricht und der heute nur vage geäußerte Verdacht mit harten Fakten gespeist wird, dass sich nämlich der Aufbau einer digitalen Infrastruktur als schwarzes Loch erweist. Dann drohen nicht nur Anteilseignern von SpaceX, Nvidia, Meta & Co. harte Kurskorrekturen. Angesichts des immensen Gewichts weniger Tech-Giganten wäre sogar ein weltweites Börsendebakel zu befürchten. Sage dann niemand, dies alles sei nicht vorauszuahnen gewesen."/yyzz/DP/men