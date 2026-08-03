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03.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ceuta/Kritik an Spanien
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ceuta/Kritik an Spanien:
"Das verbale Eindreschen auf Madrid schafft mehr Probleme, als es löst. Auch wenn sich der südwestliche EU-Staat schon mehrfach mit Querschüssen gegen Mehrheitsentscheidungen europäischer Tragweite hervorgetan hat: Die EU-Staaten am Mittelmeer brauchen beim Thema Migration vor allem Unterstützung, keine Belehrungen. Denn bei ihnen kommen die meisten Migranten an."/yyzz/DP/nas
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