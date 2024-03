Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dax-Rekordhoch

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Dax-Rekordhoch:

"Dass die Euphorie der Anleger in so starkem Kontrast zum trüben wirtschaftlichen Ausblick in Deutschland steht, hat indes gute Gründe. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Konjunktur in Deutschland für die Gewinnerwartungen vieler der hiesigen Unternehmen gar keine entscheidende Rolle spielt. Großkonzerne wie SAP, Siemens oder Mercedes-Benz sind Global Player, sie erzielen das Gros ihrer Erlöse im Ausland. Ausschlaggebend für den Dax sind vor allem internationale Märkte wie die USA oder China. Insofern steht das Kursfeuerwerk auch nicht im Widerspruch zur hiesigen Struktur- und Standortkrise. Mitunter wird eher umgekehrt ein Schuh draus. So kann es den Gewinnerwartungen und somit den Aktienkursen deutscher Firmen helfen, wenn sie die Produktion in Länder verlagern, in denen die Energie günstiger, die Bürokratiebelastung geringer, die Digitalisierung fortgeschrittener und der Arbeitsmarkt offener ist."/DP/jha