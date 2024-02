Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Debatte über Schwarz-Grün/Merz

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Debatte über Schwarz-Grün/Merz:

"Taktisches Geschick ist nicht seine Stärke. Sonst hätte CDU-Chef Friedrich Merz nicht jetzt eine Debatte über ein Bündnis mit den Grünen angestoßen - auch wenn Winfried Kretschmann und Thomas Strobl für Schwarz-Grün im Bund plädieren. Doch haben beide in ihren Bundesverbänden zu wenig Einfluss, als dass sie Merz helfen könnten. Die CSU, viele Christdemokraten im Osten und die Junge Union halten nichts von einer schwarz-grünen Koalition. Merz hat ohne jede Not eine Debatte angestoßen, in der die Union uneins auftritt. Das muss man erst mal schaffen."/DP/jha