Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den deutsch-französischen Konsultationen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den deutsch-französischen Konsultationen:

"Problematisch ist, wenn die Abstimmung untereinander in wichtigen Fragen in Zeiten des Krieges in Europa nicht rundläuft. Es war kein gutes Signal, wie Macron Scholz vor einigen Wochen in der Frage der Schützenpanzer - obwohl im Kern Einigkeit bestand - mit einer vorschnellen Ankündigung unter Druck gesetzt hat. Eitelkeit darf, auf welcher Seite auch immer, nicht die Agenda bestimmen. Beide Länder sind hier auf die gegenseitige Fähigkeit, sich zu einigen und aufeinander zu verlassen, angewiesen - schon allein, um gegenüber den Amerikanern mit einer Stimme zu sprechen."/be/DP/jha