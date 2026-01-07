Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dreikönigstreffen/Landtagswahlkampf

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Dreikönigstreffen/Landtagswahlkampf:

"Die bisher auf dem Tisch liegenden Koalitionsoptionen in Baden-Württemberg sind nicht gerade üppig. In den letzten Umfragen war ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und FDP wenn überhaupt nur mit einer hauchdünnen Mehrheit möglich. Lediglich Schwarz-Grün hatte zuletzt eine stabile Mehrheit. Und so gerät selbst der sonst so scharfzüngige FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke in die Situation, dass er sich zwar einerseits die Grünen in die Opposition wünscht, aber eine Koalition mit ihnen auch nicht ausschließen kann. Die Herausforderung der Spitzenkandidaten, die auf eine Regierungsbeteiligung schielen, wird sein, sich voneinander abzugrenzen und Profil zu gewinnen, ohne aber in Populismus abzugleiten und damit extreme Narrative zu bedienen. Denn das nutzt nur den Originalen, wie die jüngere Vergangenheit lehrt."/yyzz/DP/nas